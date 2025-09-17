inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso | “Cada decisión que tomas es un voto por el tipo de persona en la que decides convertirte”. La competencia pondrá a prueba a los atletas varoniles

Los aspirantes tendrán que entregarlo todo. Los atletas varones del Equipo Blanco se enfrentan una vez más a la eliminación, en la Batalla por la Permanencia.

Rosique inspira a los atletas que están en riesgo de salir de la competencia a no abandonar la esperanza y dar el máximo. Alex Sotelo, Luis Ferreiro y William Arrollo, integrantes del Equipo Blanco, tendrán cuatro vidas para demostrar lo mejor de sí y mantenerse en la competencia.

