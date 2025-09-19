Exatlón Draft El Ascenso |La batalla se endurece y los atletas lo saben
El juego se endurece: Uno de los tres hombres podrían abandonar el sueño
La tensión crece en Exatlón Draft El Ascenso con una nueva batalla por delante que promete cambiar el rumbo de la competencia. El momento ha llegado: Los equipos saben que no hay espacio para distracciones y que cada punto será determinante. Un error puede costar demasiado caro y poner a tres hombres en riesgo de eliminación. La verdadera prueba apenas comienza, y solo quienes mantengan la mente fría y la fuerza firme podrán seguir en pie para luchar por su permanencia en la contienda.
