Exatlón Draft El Ascenso |La batalla se endurece y los atletas lo saben

La tensión crece en Exatlón Draft El Ascenso con una nueva batalla por delante que promete cambiar el rumbo de la competencia. El momento ha llegado: Los equipos saben que no hay espacio para distracciones y que cada punto será determinante. Un error puede costar demasiado caro y poner a tres hombres en riesgo de eliminación. La verdadera prueba apenas comienza, y solo quienes mantengan la mente fría y la fuerza firme podrán seguir en pie para luchar por su permanencia en la contienda.