inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón Draft El Ascenso |La batalla se endurece y los atletas lo saben

El juego se endurece: Uno de los tres hombres podrían abandonar el sueño

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La tensión crece en Exatlón Draft El Ascenso con una nueva batalla por delante que promete cambiar el rumbo de la competencia. El momento ha llegado: Los equipos saben que no hay espacio para distracciones y que cada punto será determinante. Un error puede costar demasiado caro y poner a tres hombres en riesgo de eliminación. La verdadera prueba apenas comienza, y solo quienes mantengan la mente fría y la fuerza firme podrán seguir en pie para luchar por su permanencia en la contienda.

Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×