Exatlón Draft El Ascenso: La élite masculina lucha por mantenerse en la competencia

En Exatlón Draft El Ascenso, la tensión alcanza su punto máximo mientras tres atletas varoniles, tres atletas se enfrentan a la línea de fuego. Bajo la motivación de Rosique, los competidores deberán demostrar que son parte de la élite del deporte en México y que su determinación por llegar a la próxima temporada de Exatlón México no conoce límites. La presión es intensa, la estrategia es clave y cada movimiento puede ser decisivo para continuar persiguiendo su sueño.

