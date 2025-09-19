Exatlón Draft El Ascenso | Tras la salida de Magaña, la competencia da un giro inesperado

La salida de Magaña tomó por sorpresa a los atletas de Exatlón Draft El Ascenso, obligando tanto al Equipo Blanco como al Equipo Negro a rediseñar sus tácticas dentro de la competencia. Mientras el Equipo Blanco aseguran que es momento de dejar las palabras atrás y pasar a la acción, El Equipo Negro confía en mantener el ánimo arriba y sostener la racha de victorias que los ha colocado como favoritos, dejando claro que a partir de ahora cada duelo puede cambiar el rumbo del juego.