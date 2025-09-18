Exatlón Draft El Ascenso: ¿Quién gana hoy, 18 de septiembre, entre el Equipo Blanco y el Equipo Negro?

Aunque nada está escrito, hay ciertos nombres que se posicionan como los favoritos para continuar dentro de la competencia, esto gracias a su constancia demostrada en cada encuentro. No obstante, la rivalidad creciente entre el Equipo Negro y el Equipo Blanco promete ofrecer encuentros únicos, pues los atletas tienen que sacar lo mejor de sí mismos para sobreponerse ante sus compañeros.

¿Qué podría ocurrir hoy?

Todo parece indicar que el día de hoy se tendrá un encuentro cerrado entre los equipos, pues mientras algunos esperan que el Equipo Negro pueda mantener el ritmo, otros especulan que el Equipo Blanco pueda ponerse al frente ante la crisis que ha vivido. Dentro de la conversación digital, los fans ya comienzan a señalar los posibles resultados, algunos aseguran que la batalla se definirá desde la unidad del equipo, mientras que otros sostienen que el factor sorpresa podría provenir de la frustración de seguir en el juego.

¿Por qué esta victoria es tan importante?

El triunfo de hoy no solo suma en el marcador, también puede significar el evitar enviar a tres integrantes a la zona de riesgo, lo que cambia por completo la estrategia del equipo derrotado. En este punto del reality, cada victoria pesa como un boleto de supervivencia dentro de la competencia.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón Draft El Ascenso hoy 18 de septiembre?

La batalla entre el Equipo Blanco y el Equipo Negro de esta noche promete ser una de las más intensas de la temporada. Podrás seguirla hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, en punto de las 19:30 horas (tiempo de México) a través de la señal de TV Azteca por Azteca UNO, o bien en transmisión digital por la app y redes sociales. ¡No te pierdas nada y descubre qué equipo se lleva la victoria!