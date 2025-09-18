¿Cuándo cumple años Inti, hija de Christian Nodal? Así la celebraron

Hace pocos días pudimos ver, mediante las redes sociales, el festejo que le hizo Cazzu a su pequeña hija Inti por sus dos añitos. El interrogante surgió sobre el porqué Christian Nodal no estuvo presente.

El festejo dejó encantados a todos debido a la temática elegida y por el outfit que se eligió para la pequeña Inti. Hubo muchas especulaciones al respecto de la ausencia de Nodal pero su equipo de trabajo salió a dar una respuesta sobre esto.

¿Cómo celebró Inti, hija de Nodal, su cumpleaños?

En este punto de la charla es preciso mencionar que su cumpleaños estuvo por demás espectacular. Además, el comunicador Alex Rodríguez explicó que Christian Nodal normalmente está al pendiente de lo que ocurra con la pequeña Inti.

“Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías“, informó el periodista.

En este contexto es que se tuvo en cuenta los compromisos laborales que tuvo Christian Nodal, que incluía una presentación el pasado 15 de septiembre, un día después del cumpleaños de Inti, en Morelia, Michoacán, con motivo de las fiestas patrias.

¿Cómo fue el cumpleaños de Inti?

El pasado 14 de septiembre, Inti cumplió sus dos años y su madre Cazzu, organizó la celebración con meses de anticipación. En Instagram se pudo ver imágenes de la pequeña con prendas a juego y un colorido salón de juegos decorado con flores, banderines, animales del bosque artificiales y una rana gigante como parte del ambiente.

Instagram: @cazzu Cazzu festejó el cumpleaños de Inti sin Nodal.

Inti nació en septiembre de 2023, luego de un año de relación entre sus padres Cazzu y Nodal. Su nombre significa Dios del sol, en honor a la cultura Inca.

