Cuántos años tiene Juan, el esposo de Lupita Villalobos y cuántos años tiene el ex que la engañó

La boda de Lupita Villalobos, integrante del pódcast Las Alucines, se convirtió en tema de conversación en redes sociales. El enlace se celebró en Toledo, España, y no tardó en llamar la atención de sus seguidores. No solo por lo emotivo del momento, también por el misterio que rodea a su esposo, Juan Luis, quien casi nunca aparece públicamente.

Y como suele pasar con la vida de los influencers, las preguntas no tardaron en llegar: ¿qué edad tiene Juan Luis y cuántos años tiene el ex que en su momento fue infiel a Lupita? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿Qué se sabe sobre Juan Luis, esposo de Lupita Villalobos?

Juan Luis mantiene un perfil bajo. No comparte nada en redes sociales y son contados los datos que se conocen de él. Lo poco que ha salido a la luz es que nació en España y que actualmente tiene 48 años. Esto significa que es 13 años mayor que Lupita, quien acaba de cumplir 35.

La diferencia de edad se ha comentado bastante entre los fans, aunque la creadora de contenido ha dicho que no representa un problema. Al contrario, asegura que esa madurez ha sido clave para la estabilidad que han encontrado juntos.

¿Juan Luis, esposo de Lupita Villalobos, tiene hijos?

Juan Luis no tiene hijos y su profesión no se ha hecho pública. De hecho, contrasta con Lupita, quien sí comparte detalles de su día a día con los seguidores. Esa diferencia de exposición hace que muchos quieran saber más de él, pero hasta ahora la pareja ha preferido mantenerlo en privado.

¿Quién es el exesposo de Lupita Villalobos y qué edad tiene?

Antes de casarse con Juan Luis, Lupita Villalobos estuvo con Federico Ledgard, conocido en redes como @fedeledgard. Su nombre se volvió mediático cuando se destapó que le fue infiel a la influencer, lo que provocó la ruptura de su matrimonio.

Instagram/fedeledgard Este es el exesposo de Lupita Villalobos y su amante

Federico tiene 38 años de edad, apenas tres más que Lupita. La diferencia generacional es mínima, pero la experiencia terminó siendo amarga para la creadora de contenido, quien en más de una ocasión ha hablado del dolor que le causó esa etapa.

¿Por qué genera interés la edad de las parejas de Lupita Villalobos?

La edad de Juan Luis y la de Federico se ha convertido en un punto de comparación entre sus seguidores. En un caso hubo casi paridad y en el otro existe una brecha de más de una década. Sin embargo, lo que la creadora de contenido ha dejado ver es que los números no definen la calidad de una relación.

Hoy, instalada en una nueva etapa de su vida, la influencer sonorense ha encontrado estabilidad junto a su esposo español, dejando atrás las polémicas que alguna vez marcaron su historia personal.