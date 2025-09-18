Así fue el inesperado salto de estos atletas de Exatlón México a las cocinas de MasterChef

La televisión mexicana ha sido testigo de encuentros sorprendentes entre disciplinas que parecían no tener relación. Algunos de los atletas más queridos de Exatlón México demostraron que su talento va más allá del rendimiento físico, al cambiar los circuitos por las hornillas y competir en MasterChef, el reality culinario más exigente del país.

¿Qué atletas de Exatlón México participaron en MasterChef?

Varios rostros conocidos de Exatlón México decidieron probarse en la cocina más famosa del país, donde enfrentaron retos que exigían creatividad, sabor y precisión. Uno de los primeros en dar este giro fue Aristeo Cázares, campeón de la segunda temporada de Exatlón México. En 2021, sorprendió al unirse a la primera edición de MasterChef Celebrity, donde puso a prueba su disciplina en un entorno completamente distinto.

Otra figura destacada es Macky González, atleta reconocida por su velocidad y campeona femenil de la primera temporada en los circuitos, quien dejó atrás los tiros y relevos para presentarse en la edición 2022 del reality de cocina. Su carisma y energía la convirtieron en una de las participantes más comentadas.

El campeón inaugural de Exatlón México, Ernesto Cázares, también se unió a la cocina en 2024. Con la misma determinación que mostró en la primera temporada del programa deportivo, Ernesto llegó con ganas de destacar y representar a su generación con un perfil más maduro.

Por su parte, el legendario Jorge “El Travieso” Arce demostró que un boxeador también puede ser una figura entrañable en otros formatos. Aunque fue eliminado en la primera temporada de Exatlón, su espíritu competitivo lo llevó a reinventarse en MasterChef Celebrity 2023, donde conectó con el público desde una faceta más humana y familiar.

¿Quiénes sorprendieron como invitados especiales en MasterChef?

También han existido participaciones especiales. El clavadista Jahir Ocampo, quien formó parte de Exatlón México en dos ocasiones, fue invitado a un episodio especial de Navidad de MasterChef en 2020. Aunque no es cocinero habitual, aportó entusiasmo y trabajo en equipo en uno de los retos más emotivos del programa.

En la temporada más reciente de MasterChef Celebrity, el peleador de MMA Jawy Méndez, exintegrante del Equipo Azul de Exatlón, llegó hasta la final. Su regreso como invitado especial en 2025 demostró la conexión que sigue teniendo con el público.

𝗝𝗔𝗪𝗬 se convierte en el primer 𝗦𝗘𝗠𝗜𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 de la temporada. 🤩🍽️🔥 ¡Felicidades! 👏🏼 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/QVtLO26Y2w — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 8, 2024

La mezcla de fuerza, estrategia y creatividad ha convertido a estos atletas en figuras versátiles de la televisión. Lo que empezó en la arena de Exatlón México ahora se cocina a fuego lento en MasterChef.