¿Jawy Méndez triunfará en el establo de La Granja VIP? ¡Así le fue con una ‘vaca’ en VLA!

Jawy Méndez llega a La Granja VIP dispuesto a todo : a cuidar un huerto, a ensuciarse con estiércol, a no dejarse de nadie y hasta a ordeñar vacas a pesar de que nunca lo ha hecho antes... ¿pero cómo le fue a nuestra controvertida celebridad cuando la pusieron a competir en Venga la Alegría contra Agustín Fernández para calentar motores previo a este divertido reality campestre?

¿Jawy Méndez triunfó en el “reto granjero” de Venga la Alegría previo a La Granja VIP?

Este domingo 14 de septiembre del 2025, las risas y el ambiente de La Granja VIP inundaron a todo el set de Venga la Alegría: Fin de Semana cuando la producción puso a prueba a Jawy Méndez y lo puso a competir con su compañero Agustín Fernández en un divertido reto de “ordeñar” una piñata con forma de vaca.

En medio de paja, sombreros y jeans, Jawy no sólo presumió que sabe mantenerse tranquilo ante situaciones extremas, sino que también nos comprobó que tiene muy buena puntería: ¡su dominio de la “vaquita” fue muy bueno aunque sólo se trató de un juego para ponerlo a calentar antes de que en serio se ponga las botas!

Agustín Fernández también tuvo un desempeño muy bueno al momento de “ordeñar”, pero lamentablemente su puntería no fue tan acertada y esto le jugó en contra: ¡la leche cayó en todas partes, menos en el recipiente que le pusieron al conductor en las manos!

En medio de gritos, emoción y risas, Jawy Méndez demostró que está más que listo para afrontar el reto que se le presentó con La Granja VIP : primero incursionó en Exatlón México como atleta, luego nos regaló recetas increíbles en MasterChef Celebrity México y ahora está preparado para ponerse botas y sombrero.

¿Crees que Jawy está listo para superar las incomodidades, los retos extremos, el trabajo duro y la convivencia con animales de verdad por 10 semanas? ¡Muy pronto averiguaremos si el sombrero le queda o no!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

A Jawy Méndez le fue bien con una piñata de vaca ya que pudo manejar el estrés y no se dejó dominar por los nervios; sin embargo, la situación para él podría cambiar al momento de toparse con una vaca de carne y hueso: ¿podrá con el reto o va a tirar el overol en los primeros días de la competencia?

¡Entérate de todo a partir de este domingo 12 de octubre del 2025, cuando La Granja VIP arranque a través de la señal de Azteca UNO, seguramente te divertirás mucho con todas las actividades y el chisme que se va a desatar!