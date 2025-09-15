¿Jawy Méndez triunfará en el establo de La Granja VIP? ¡Así le fue con una ‘vaca’ en VLA!
Nuestro granjero ya demostró en MasterChef Celebrity México que su sazón es excelente, ¿pero tiene “buena mano” para ordeñar?
Jawy Méndez llega a La Granja VIP dispuesto a todo: a cuidar un huerto, a ensuciarse con estiércol, a no dejarse de nadie y hasta a ordeñar vacas a pesar de que nunca lo ha hecho antes... ¿pero cómo le fue a nuestra controvertida celebridad cuando la pusieron a competir en Venga la Alegría contra Agustín Fernández para calentar motores previo a este divertido reality campestre?
¿Jawy Méndez triunfó en el “reto granjero” de Venga la Alegría previo a La Granja VIP?
Este domingo 14 de septiembre del 2025, las risas y el ambiente de La Granja VIP inundaron a todo el set de Venga la Alegría: Fin de Semana cuando la producción puso a prueba a Jawy Méndez y lo puso a competir con su compañero Agustín Fernández en un divertido reto de “ordeñar” una piñata con forma de vaca.
En medio de paja, sombreros y jeans, Jawy no sólo presumió que sabe mantenerse tranquilo ante situaciones extremas, sino que también nos comprobó que tiene muy buena puntería: ¡su dominio de la “vaquita” fue muy bueno aunque sólo se trató de un juego para ponerlo a calentar antes de que en serio se ponga las botas!
Agustín Fernández también tuvo un desempeño muy bueno al momento de “ordeñar”, pero lamentablemente su puntería no fue tan acertada y esto le jugó en contra: ¡la leche cayó en todas partes, menos en el recipiente que le pusieron al conductor en las manos!
En medio de gritos, emoción y risas, Jawy Méndez demostró que está más que listo para afrontar el reto que se le presentó con La Granja VIP: primero incursionó en Exatlón México como atleta, luego nos regaló recetas increíbles en MasterChef Celebrity México y ahora está preparado para ponerse botas y sombrero.
¿Crees que Jawy está listo para superar las incomodidades, los retos extremos, el trabajo duro y la convivencia con animales de verdad por 10 semanas? ¡Muy pronto averiguaremos si el sombrero le queda o no!
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
A Jawy Méndez le fue bien con una piñata de vaca ya que pudo manejar el estrés y no se dejó dominar por los nervios; sin embargo, la situación para él podría cambiar al momento de toparse con una vaca de carne y hueso: ¿podrá con el reto o va a tirar el overol en los primeros días de la competencia?
¡Entérate de todo a partir de este domingo 12 de octubre del 2025, cuando La Granja VIP arranque a través de la señal de Azteca UNO, seguramente te divertirás mucho con todas las actividades y el chisme que se va a desatar!