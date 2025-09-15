Exatlón Draft El Ascenso | La contienda comienza y las emociones lo demuestran
Los atletas abren su corazón y exponen lo que realmente es la competencia: un reto tanto físico como mental.
En un momento de sinceridad, los atletas comparten sus emociones y pensamientos más profundos, dejando claro que la competencia va más allá del rendimiento físico. Es un reto integral que pone a prueba tanto el cuerpo como la mente, donde la fortaleza emocional y la disciplina mental son tan importantes como la fuerza y la resistencia.
Galerías y Notas Azteca UNO