Exatlón México
Exatlón Draft El Ascenso | La contienda comienza y las emociones lo demuestran

Los atletas abren su corazón y exponen lo que realmente es la competencia: un reto tanto físico como mental.

Hugo Pantoja
En un momento de sinceridad, los atletas comparten sus emociones y pensamientos más profundos, dejando claro que la competencia va más allá del rendimiento físico. Es un reto integral que pone a prueba tanto el cuerpo como la mente, donde la fortaleza emocional y la disciplina mental son tan importantes como la fuerza y la resistencia.

