Exatlón México | AVANCE | Semana complicada para los Rojos sin Karol Rojas, lesiones y una llamada que podría desmoronar emocionalmente a Mati Álvarez

La semana 30 de la novena temporada de Exatlón México inicia hoy lunes 20 de abril, sin embargo, los Rojos comenzarán este nuevo ciclo con varias complicaciones, descubre todo lo que sucederá hoy en vivo por la señal de Azteca Uno.

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