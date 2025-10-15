inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla Colosal |¡Batalla Colosal con sabor a fiesta! La competencia pone en juego un pase VIP muy especial

De la pista al festival: Los atletas de Exatlón México lucharán por un pase VIP al carnaval de música electrónica más grande de la CDMX. ¡Una Batalla Colosal como nunca antes!

La Batalla Colosal de Exatlón México se transforma en una verdadera fiesta: Los atletas competirán por un pase de tres días con acceso plus al carnaval de música electrónica más grande de la CDMX, un premio que promete desatar emociones dentro y fuera de los circuitos.

Exatlón México 2026
