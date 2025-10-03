La Granja VIP: ¿Cuánto falta para el gran estreno del reality de TV Azteca?

Cada vez estamos más cerca de vivir el estreno de uno de los programas que nos mantendrán frente a la televisión durante horas: La Granja VIP. El nuevo reality de TV Azteca se estrenará el próximo 12 de octubre, es decir, estamos a 10 días de que arranque la producción que juntará al mejor talento de las redes sociales y la pantalla chica.

Hasta el momento, los participantes oficialmente confirmados son: Alfredo Adame, Sandra Itzel, Kim Shantal, César Doroteo, Kike Mayagoitia, Alberto del Río, Manola Díez, Jawy Méndez. Además, se tiene entendido que el conductor será Adal Ramones, mientras que Kristal Silva y Alex Garza serán las co-presentadoras.

Es fundamental que no te pierdas el reality ningún día, pues los domingos habrá gala, los lunes se llevará a cabo la competencia con la que se elegirá al capataz de la semana, los martes serán las nominaciones, los miércoles se ejecutará la asamblea, los jueves se hará la salvación, mientras que los viernes, la traición.

¿Cuándo se llevará a cabo el especial de TikTok y La Granja VIP?

El próximo jueves 8 de octubre, un grupo de 16 creadores de contenido para TikTok dejarán a un lado las pantallas de sus teléfonos para vivir en carne propia la intensa experiencia de convertirse en granjeros por 24 horas dentro del famoso reality de TV Azteca.

Estos invitados se enfrentarán a los mismos retos, dinámicas y estilo de vida que los participantes de La Granja VIP han experimentado desde el inicio. El objetivo es que cada uno de ellos descubra cómo es realmente la vida dentro de esta competencia: desde cuidar animales, realizar labores en el campo, hasta convivir bajo las estrictas reglas de la producción.

