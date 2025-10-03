Así se ve el cambio físico de Karely Ruiz tras meses entrenando boxeo: FOTOS

La influencer regiomontana es una de las figuras femeninas más conocidas de los años recientes por el público mexicano. Su contenido para adultos la ha catalogado como una de las personalidades de internet más controversiales y ahora se prepara para una pelea de exhibición. Ante eso la gente está cautivada por la manera tan drástica en la que su cuerpo cambió después de meses entrenando boxeo. He aquí las imágenes de Karely Ruiz.

¿Por qué Karely Ruiz competirá en boxeo?

La creadora de contenido pactó un conflicto en un evento que realizará un streamer colombiano. Westcol convenció a la mexicana de subirse al ring para pelear contra Karina García. El duelo ocurrirá en dos semanas y por ello la mexicana ha sido foco de comentarios por la figura que tiene en estos momentos de su vida.

En espacios como TikTok, la nacida en Nuevo León ha compartido algunos videos donde se le ve entrenando a días de pelear contra su rival colombiana. Incluso, su entrenador también sube bastante contenido donde se ve que Karely se encuentra en un estado físico envidiable. Muchos destacan el cambio tras estos meses donde el box es el centro de su disciplina física.

¿Cuándo peleará Karely Ruiz en Colombia?

Este evento al estilo de la Velada del Año de Ibai Llanos sucederá el próximo 18 de octubre. Allí están pactados seis enfrentamientos, en lo que promete ser una excelente exhibición, pues Stream Fighters ya cuenta con tres ediciones previas.

The Nino vs Byking

Karina García vs Karely Ruiz

JH vs Cristorata

Milica vs May Osorio

Shelao vs Belosmaki

Yina Calderón vs La Valdiri

¿Quién es el entrenador de Karely Ruiz?

El joven que sale en sus videos es el famoso Ronny, quien ha saltado a la popularidad masiva por ser el “entrenador oficial” de los influencers en México. Ya ha trabajado con gente como El Mariana, Rivers, AriGamePlays, etcétera. Por ello, ya tiene un buen número de seguidores, por su trabajo de preparación de los artistas de internet.