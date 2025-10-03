Marco Chacón dice que no quiere hablar del envenenamiento que le hizo Imelda Tuñón

Pese a que ambas partes insinúan que no quieren más problemas y que esperan cómo la ley acomoda todo, siempre existe un espacio en el cual se mencionan y sacan nuevas o viejas rencillas a la luz. En este caso, la prensa cuestionó a Marco Chacón de un supuesto envenenamiento de parte de Imelda Tuñón, el cual no fue negado por la pareja de Maribel Guardia.

¿Marco Chacón fue envenenado por Imelda Tuñón?

Uno de los rumores que recorren los medios y que ya fue directamente cuestionado por la prensa, es el que sostiene un envenenamiento de Imelda contra Marco. Esto habría ocurrido en el 2023, cuando Imelda puso escopolamina en la proteína de Chacón, lo cual provocó su ingreso al hospital en aquel año. Esta información fue revelada por la comunicadora Elisa Beristain en abril de este 2025.

Mientras que en un reciente encuentro con los medios, Marco Chacón dijo lo siguiente, dejando abierta la posibilidad de que esto realmente ocurriera. “Yo fui a parar 5 días al hospital por un tema que no se terminó de aclarar y del que prefiero no hablar… del que prefiero no ahondar más… Es una realidad, está mi expediente médico, estuve 5 días internado… Fue una situación muy triste, muy penosa, que nos costó mucho superar en la casa y no tengo nada más que decir”.

¿Imelda Tuñón ha comentado algo sobre esta información?

No hay registro público de que la madre de Julián Jr haya dicho algo a la prensa sobre este acontecimiento de manera reciente, pues en el pasado declaró que Maribel Guaerdia en alguna ocasión sospechaba de que Imelda atentó contra la vida de Marco.

Y es que según la información revelada por la periodista ya mencionada, esta confesión vino por parte de un amigo de Imelda, quien recibió este secreto por parte de su allegada. Sin embargo, Tuñón hizo caso omiso ante los rumores surgidos en abril y los interesados en el tema están a la espera de si en esta oportunidad su reacción sea hacer silencio nuevamente.