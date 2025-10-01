inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Aristeo Cázares: “Quería que mi regreso a la competencia fuera sorpresa”

¡Sorpresa en la arena! Aristeo Cázares confirma su regreso a Exatlón México y asegura que ni su madre ni sus alumnos lo sabían.

Los rumores dejaron de ser rumores: Aristeo Cázares regresó a Exatlón México y lo hizo con una mezcla de emoción y nerviosismo. El atleta confesó que su llegada será toda una sorpresa para muchos, incluso para su madre y sus alumnos, a quienes apenas ahora les dará la noticia. Después de un tiempo fuera de casa, Aristeo se muestra motivado por conocer a los nuevos participantes y asegura que este retorno marcará un capítulo especial en su trayectoria dentro de la competencia más demandante de la televisión.

