Exatlón México | Aristeo Cázares: “Quería que mi regreso a la competencia fuera sorpresa”

Los rumores dejaron de ser rumores: Aristeo Cázares regresó a Exatlón México y lo hizo con una mezcla de emoción y nerviosismo. El atleta confesó que su llegada será toda una sorpresa para muchos, incluso para su madre y sus alumnos, a quienes apenas ahora les dará la noticia. Después de un tiempo fuera de casa, Aristeo se muestra motivado por conocer a los nuevos participantes y asegura que este retorno marcará un capítulo especial en su trayectoria dentro de la competencia más demandante de la televisión.