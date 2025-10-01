Exatlón México | Benyamin Saracho: “Defenderé mi lugar en Exatlón México contra las leyendas”

Con la motivación a tope y el compromiso de defender su lugar, Benyamin Saracho arrancó su aventura en la novena temporada de Exatlón México asegurando que competirá con entrega total frente a las grandes leyendas del reality. El atleta confiesa que su estrategia será avanzar paso a paso, lento pero seguro, disfrutando cada circuito y cada reto, sin rendirse jamás. Con esa actitud, promete ganarse el reconocimiento de México desde el primer instante, dejando en claro que su meta no es solo competir, sino ser recordado por su pasión y coraje dentro de la arena más demandante de la televisión.