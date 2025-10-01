Exatlón México | Katia Gallegos: “Quiero que México me recuerde”

El regreso de Katia Gallegos a Exatlón México está cargado de nervios, emoción y una gran determinación; tras unos meses fuera, la atleta asegura que cada reto dentro del reality le ha permitido crecer tanto en la competencia como en su vida personal. Ahora, con el respaldo de sus líderes y la promesa de dar siempre su mejor versión, Katia busca que México la recuerde no solo por su entrega en los circuitos, sino también por su actitud inquebrantable, lista para dejarlo todo sin importar lo que pase.