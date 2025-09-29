Exatlón México | William Arroyo promete darlo todo en Exatlón México

William Arroyo se suma con gran entusiasmo a la novena temporada de Exatlón México, listo para dejar el corazón en cada circuito y competir frente a las grandes leyendas del reality deportivo. Conmovido por la oportunidad, confesó que le gustaría integrarse al Equipo Rojo, ya que desde la primera temporada fue el que lo inspiró a seguir este camino. “Mi principal motivación es mi familia y mi novia, ellos son quienes me impulsan a dar siempre lo mejor de mí”, expresó. William promete aportar su experiencia, disciplina y aprendizaje para crecer junto a sus compañeros, con el objetivo claro de dejar huella en esta nueva edición de la competencia.