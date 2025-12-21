Exatlón México | Mejores Momentos | Azules contentos por instalar a 4 atletas Rojas en el Duelo de Eliminación de hoy 21 de diciembre de 2026

Los atletas Azules están contentos por instalar a 4 atletas Rojas en el Duelo de Eliminación de este domingo 21 de diciembre en Exatlón México.

Los Rojos deberán mandar a 4 atletas de su equipo al Duelo de Eliminación tras perder los 3 Juegos por la Supervivencia. ¿Quiénes pelearán por su lugar?