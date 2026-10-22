Julio Camejo lanza FUERTE crítica al equipo de Manelyk en La Granja VIP: “El poder no está hecho para todos”

Julio expresó su inconformidad con las decisiones del equipo de Manelyk durante una conversación con el Tío Pepe en La Granja VIP. El participante señaló que ahora sus compañeros están haciendo justamente aquello que antes les criticaban, especialmente por la manera en que están gastando el presupuesto de la granja.

Según comentó, el grupo parece estar utilizando los recursos sin preocuparse demasiado por las consecuencias. Además, lanzó una reflexión contundente sobre el poder al asegurar que no está hecho para todos, pues considera que las reglas existen por una razón. Sus declaraciones evidenciaron su molestia ante las decisiones del equipo rival.