Pablo Montero cometió GRAVE ERROR en La Granja VIP con Tlacoyo y así lo exhibieron (VIDEO)
Todos los Granjeros tienen que estar al pendiente de Tlacoyo, pero a Pablo se le olvidó algo muy importante y Azalia explotó por sus descuidos en La Granja VIP.
La llegada de Tlacoyo a La Granja VIP le ha traído muchas alegrías a los integrantes, pero también les ha exigido que se vuelvan más responsables para procurar su bienestar todo momento. Es por esto que Azalia enfureció cuando se percató de que ya no les quedan croquetas y fue a cuestionar a Pablo Montero, quien fue el último en hacer las compras y se olvidó de esto. Esta omisión molestó a “La Negra” y le recordó que deben fijarse de que el perrito tenga suficiente comida y no confiarse de los demás.