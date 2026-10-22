“Soy un viejo miado": Rafa Mercadante SE BURLA por las críticas de Manelyk, Azalia y Mónica en La Granja VIP (VIDEO)

Rafa Mercadante otra vez está nominado en La Granja VIP y protagonizó una de las confrontaciones más fuertes de la temporada con Azalia. Sin embargo, ya decidió que no dejará que los comentarios que le hacen terminen afectándolo, así que con mucho sentido del humor, hizo un recuento de las críticas que le han hecho integrantes como Manelyk y Mónica, con la que tuvo una áspera rivalidad hasta que ella fue expulsada por un altercado con Niurka.