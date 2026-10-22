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La Granja VIP 24/7
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Manelyk y Azalia tienen decidido a que Granjero quieren sacar de La Granja VIP: “Es tibio”

Las Granjeras están decididas a hacer estrategias para que uno de sus compañeros salga, ya que han mencionado que es alguien que no se mete en polémicas y es “tibio”.

Este jueves en La Granja VIP, Manelyk junto a Azalia y Mario “Mono” Ozuna han decidido que van a nominar a Pablo Montero, algo que lo pondría en riesgo de abandonar la competencia. Por su parte, mencionaron que el Granjero ha cometido faltas y ha tenido errores como cometer multas. Por otro lado, tienen claro que quieren que él también ocupe el lugar de Peón.

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