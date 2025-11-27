Exatlón México | Mejores Momentos | Exatlón México: Los Azules gozan su racha y los Rojos ya no soportan la presión
La alegría azul contrasta con la desesperación roja… y hoy podría cambiar todo.
En Exatlón México, el Equipo Azul vive uno de sus mejores momentos al encadenar victorias clave que han reforzado su confianza y su presencia en la competencia, mientras celebran abiertamente el sufrimiento y desgaste de los Rojos, quienes atraviesan una etapa marcada por frustración, noches incómodas y una urgencia evidente por recuperar el ánimo y volver a ganar.
