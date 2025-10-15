Exatlón México | Mejores momentos |Paulette revive al Equipo Rojo con una medalla que lo cambia todo en Exatlón México
Paulette le devuelve el fuego al Equipo Rojo con una medalla que cambia todo. ¿Será este el inicio de su gran regreso en Exatlón México?
El Equipo Rojo está más vivo que nunca. En una jornada llena de tensión y adrenalina, Paulette logró conquistar la medalla femenil y encendió de nuevo la chispa dentro de su escuadra. Su victoria no solo representa un punto más en la competencia, sino un respiro emocional para un equipo que venía enfrentando diferencias internas y una racha difícil.
