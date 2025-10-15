Exatlón México |Programa completo | Exatlón México se prende: Estrategias, emociones y una Batalla Colosal con premio de lujo
Estrategias al límite, victorias que unen y una Batalla Colosal que promete un premio de otro nivel: Tres días de fiesta en el festival más grande de la CDMX. ¡Así se vive la emoción total en Exatlón México!
La competencia en Exatlón México alcanza su punto más alto con una jornada llena de emociones, estrategias y sorpresas que mantuvieron a los fanáticos al borde del asiento. El Equipo Azul recibe con entusiasmo a su nuevo refuerzo, una pieza clave que promete fortalecer su desempeño en los circuitos, mientras El Equipo Rojo, con Paulette como protagonista, celebra una victoria crucial que devuelve la confianza al grupo tras momentos de tensión interna.
