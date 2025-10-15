inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México |Programa completo | Exatlón México se prende: Estrategias, emociones y una Batalla Colosal con premio de lujo

Estrategias al límite, victorias que unen y una Batalla Colosal que promete un premio de otro nivel: Tres días de fiesta en el festival más grande de la CDMX. ¡Así se vive la emoción total en Exatlón México!

Hugo Pantoja
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La competencia en Exatlón México alcanza su punto más alto con una jornada llena de emociones, estrategias y sorpresas que mantuvieron a los fanáticos al borde del asiento. El Equipo Azul recibe con entusiasmo a su nuevo refuerzo, una pieza clave que promete fortalecer su desempeño en los circuitos, mientras El Equipo Rojo, con Paulette como protagonista, celebra una victoria crucial que devuelve la confianza al grupo tras momentos de tensión interna.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×