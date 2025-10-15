Exatlón México |Programa completo | Exatlón México se prende: Estrategias, emociones y una Batalla Colosal con premio de lujo

La competencia en Exatlón México alcanza su punto más alto con una jornada llena de emociones, estrategias y sorpresas que mantuvieron a los fanáticos al borde del asiento. El Equipo Azul recibe con entusiasmo a su nuevo refuerzo, una pieza clave que promete fortalecer su desempeño en los circuitos, mientras El Equipo Rojo, con Paulette como protagonista, celebra una victoria crucial que devuelve la confianza al grupo tras momentos de tensión interna.