Exatlón México: Rojos y Azules se juegan hoy domingo 15 de febrero de 2026 la tercera Batalla por la Supervivencia ¿quién la ganará?

Hoy domingo 15 de febrero de 2026 se pondrá en competencia la tercera Batalla por la Supervivencia en la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México; a esta prueba Rojos y Azules llegan empatados con una mujer instalada en el Duelo de Eliminación, pero este fin de semana se verá si habrá dos participantes del mismo color peleando por su continuidad. Para saber quién gana esta prueba no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en un horario de las 20:00 horas, tiempo del centro del País.

Esta situación se dio durante la primera Batalla por la Supervivencia en Exatlón México, luego de que Adrián Leo le festejara a Mario Mono Osuna su punto. En la escena se puede ver cómo es que Mufasa corre y le grita su victoria al exjugador de la Liga MX, sin embargo, cuando ya están en la banca, el vigente campeón de la marca le dice a Doris del Moral que no llore cuando a sus compañeros los toque.

Esto se debe a que, Mono siempre festejaba muy de cerca los puntos ganados a sus rivales y de acuerdo con Bulldozer, el monarca Rojo habría empujado con su pecho a Alejandro Aguilar en las pasadas competencias. Por su parte, Adrián Leo dijo que no lo tocó pero el atleta escarlata siguió diciendo que sí.

Alejandro Aguilar se sincer sobre Natali Brito y otros participantes Azules

Antes de jugarse la segunda Batalla por la Supervivencia, Alejandro Aguilar reveló que estaba harto de los gritos y modo en el que se llevaban Adrián Leo y Katia Gallegos, quienes son pareja. De acuerdo con el Dóberman, quizás sentía eso porque no tenía a alguien.

Pasando con Natali Brito, el jugador de Futbol Bandera aseguró que, tanto él como ella no se caían bien y aseguró que, aunque ambos festejan sus puntos cuando ganan, no llevan una buena relación. A eso le añadió que cuando llegó le molestó mucho que les dijera qué y cómo hacer las cosas.

¿Dónde ver en vivo hoy domingo 15 de febrero Exatlón México?

Recuerda que, hoy domingo 15 de febrero de 2026 se lleva a cabo el programa de Exatlón México, reality deportivo que terminará con su semana 20 de la novena temporada; el horario para verlo en vivo es a las 20:00 horas tiempo del centro del país a través de la señal de Azteca Uno o bien, da clic aquí.