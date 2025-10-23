¡Atención, señoras de las plantas! Pau de La Granja VIP reveló sus mejores recetas para acabar con plagas

En La Granja VIP, Pau se convirtió en la heroína de las plantas al enseñar a los granjeros cómo preparar remedios caseros para mantener los cultivos sanos y libres de plagas. Con ingredientes que todos tenemos en casa, compartió sus fórmulas favoritas para mantener las plantas sanas, fuertes y libres de plagas, mientras los demás no perdían detalle entre bromas, risas y confesiones.

¿Qué ingredientes usa Pau para cuidar las plantas en La Granja VIP?

Durante una jornada matutina en la cocina, Pau mostró cómo preparar distintos remedios naturales para combatir hongos, insectos y enfermedades de los cultivos, a fin de que los granjeros puedan cuidar mejor la hortaliza. Explicó que lo ideal es hacerlo todo con productos biodegradables para no dañar las plantas ni el suelo.

Usó ajo, cebolla, chile, jabón biodegradable, ceniza, cáscara de plátano y hasta bicarbonato de sodio para crear una serie de “salsas” que funcionan como repelentes o fertilizantes. Según Pau, el secreto está en las proporciones, así como un poco de jabón actúa como fijador y evita que el preparado se lave con el agua o la lluvia.

Mientras mezclaba los ingredientes, la granjera explicó que una planta solo se considera en peligro cuando las plagas comienzan a afectar su crecimiento o su cosecha. Antes de aplicar cualquier remedio, aconsejó revisar las hojas, especialmente por debajo, ya que ahí suelen esconderse los insectos.

¿Cuáles son las recetas de Pau para eliminar plagas?

Entre las preparaciones más útiles que compartió, destacó el “caldo de ceniza” —una mezcla de agua caliente, jabón y ceniza que elimina gusanos y larvas— y un concentrado de ajo, chile y cebolla que actúa como repelente natural. También mencionó que la cáscara de plátano hervida con agua y jabón sirve como una “bomba de potasio” para fortalecer las flores y estimular la floración.

Además, Pau aclaró que estos remedios deben diluirse antes de usarse en la siguiente proporción, una parte del concentrado por diez de agua. Así, se evita dañar las hojas y se mantiene la eficacia del tratamiento. Sin embargo, detalló que si al aplicar el remedio se nota un efecto negativo en las plantas, entonces hay que agregar más agua.

Entre risas, los granjeros aseguraron que “con esas recetas se repelen hasta las traiciones”, al recordar los conflictos recientes dentro del reality. Pero si algo dejó claro Pau, es que cuidar las plantas también puede ser una terapia… incluso en medio del caos de La Granja VIP.

