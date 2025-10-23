Familiares del productor Nicandro Díaz denuncian amenazas: la novia es señalada

Nicandro Díaz fue un reconocido productor de televisión en México, creando una sólida carrera en el país. Aunque ya se cumplió un año desde su muerte, sus familiares han denunciado que han sido víctimas de amenazas, señalando que la novia de la personalidad de televisión fue la responsable.

Ante los hechos, la familia ya ha publicado un comunicado explicando lo que han vivido y las afectaciones que han presentado en su jornada. Para que sepas todo lo que ha ocurrido, te explicaremos todo lo que se sabe al respecto.

La familia de Nicandro Díaz señala que han utilizado su nombre con fines económicos TV Azteca [VIDEO] A casi dos años de la muerte de Nicandro Díaz, su familia señala a quienes, dicen, han usado el nombre del productor con fines personales y económicos.

¿Por qué son víctimas de amenazas?

En el comunicado de prensa publicado por los familiares del Nicandro Díaz, explican que, desde la muerte del productor, han sido víctimas de abusos patrimoniales, apropiaciones ilegales, intimidaciones y amenazas, situaciones que atentan directamente a su seguridad y bienestar.

Ante tales situaciones, en el comunicado hacen responsables a varias personas, que mantienen deudas, o por tener una cuestionable práctica profesional. Dentro de los nombres, señalan a Mariana Robles Ortiz, quien fue novia de la reconocida personalidad de televisión.

Dentro del comunicado, solicitan que las personas nombradas se abstengan a usar el nombre, imagen o legado del artista. Además de hacer un llamado a la Fiscalía de Playa del Carmen para que tome cartas en el asunto. También solicita a los medios de comunicación que dejen de publicar información falsa, puesto que son publicaciones que han generado un daño moral y psicológico.

Mariana Robles rompe el silencio y revela que ha sufrido ataques por la muerte de Nicandro Díaz TV Azteca [VIDEO] Mariana Robles, quien fue la última pareja de Nicandro Díaz, rompe el silencio y alza la voz para revelar que ha sufrido ataques por lo que sucedió con el productor.

¿Qué ha comentado Mariana Robles?

Mariana Robles fue la novia del productor del 2021 hasta el 2024. Al darse a conocer la denuncia por parte de los familiares de Nicandro Díaz, quienes la señalaban de hacer amenazas, ella alzó la voz al respecto.

Mariana detalla que desde la muerte de su pareja ella ha sido víctima de ataques, además de detallar quién fue la persona que quedó como testamentaria de la herencia. Incluso, denunció que la familia de la celebridad se quedaron con una escultura que le pertenecía. Toda una situación que la ex pareja del artista lamenta, puesto que se ha generado todo un conflicto mediático.