¿Hipocresía en el Equipo Rojo? Thayli arremete contra William y desata la polémica

Drama total dentro del Equipo Rojo. La tensión se ha desbordado dentro de Exatlón México, pues lo que comenzó como una conversación para mejorar la comunicación entre los compañeros y generar dinámicas de convivencia más sanas, se transformó rápidamente en una discusión que dejar expuestas las grandes grietas internas que afectan a todos, siendo el centro de la tensión Thayli y William, en el cual esta última no dudo en llamar “hipócrita” a su compañero.

Las palabras que encendieron la mecha

Durante una charla de sobre mesa, William intentó mantener una postura conciliadora afirmando que “Cada quien sabe lo que tiene que mejorar, lo que tiene que trabajar”.

No obstante, fue dentro de esta conversación que Thayli interrumpió, señalando que “En este momento no es debatir. Cada vez que decimos algo, vienen y nos atacan. Acepto que nos digan ‘están mal’, pero están tratando de debatir lo que estamos sintiendo.

Poco después, la atleta apareció frente a cámara señalando: “William, viene a mí, me dice que lo hacen a un lado, que no te toman en cuenta, y en la mesa solo echas flores. Para mí eso es ser hipócrita”.

¿Un Equipo Rojo al borde de la ruptura?

Este tipo de situaciones solo dejan entre ver que no todos los miembros del Equipo Rojo se encuentran en armonía, pues lo que antes parecía solo faltas de comunicación, ahora se han vuelto enfrentamientos internos que no solo afectan el ambiente de todo el equipo, sino también la moral de cada miembro y por ende su rendimiento dentro y fuera de los circuitos. La pregunta que queda en el aire es saber si El Equipo Rojo podrá superar sus diferencias o esta fractura se volverá irreparable.

Un equipo fracturado que tiene que ser resiliente

Dentro de la competencia el compañerismo es fundamental, por lo que, si la tensión no se resuelve, el conflicto podría repercutir en la estrategia del grupo, Thayli ha dejado claro que no tolerará actitudes que percibe como deshonestas, mientras que William parece optar por el silencio y la diplomacia. Lo que sí es una realidad es que los atletas deben resolver sus diferencias si quieren seguir dentro de la novena temporada de Exatlón México.

