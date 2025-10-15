¿Cómo logra ese cuerpo? Diana Laura revela su poderosa rutina para mantenerse en forma

No cabe duda de que en cada uno de los circuitos de Exatlón México, cada competencia es una muestra de fuerza, resistencia y disciplina, pero no es tarea fácil como lo muestra Diana Laura Núñez, quien se ha convertido en inspiración para miles de fans gracias a su figura atlética y su inquebrantable determinación y si alguna vez te has preguntado cómo puedes tener un cuerpo envidiable como el de la atleta y ahora coconductora de Al Otro Lado de Los Realities. Diana te cuenta la rutina que hace y que la ha llevado a tener una figura y una resistencia única.

La disciplina detrás del cuerpo de una campeona.

Diana en diversas ocasiones ha dejado en claro que su figura no es sólo producto de la casualidad, pues detrás de su figura definida, hay horas de trabajo, constancia y sobre todo enfoque mental. Desde su Instagram se puede observar cómo su entrenamiento se basa en una combinación de ejercicios funcionales, fuerza y estancia, los cuales están diseñados para mejorar el rendimiento y mantener el cuerpo y la mente saludables.

Dentro de sus rutinas más sobresalientes destacan los entrenamientos HIIT, los cuales son circuitos con peso corporal y las sesiones de velocidad y potencia, sinergia que no sólo moldea la figura, sino que mejora su desempeño dentro de los circuitos.

La importancia de acudir con médicos y especialistas

Es importante señalar que, aunque muchos son los que desean seguir los pasos de Diana, los expertos subrayan que cada cuerpo es diferente y que, por ende, los resultados dependen de diversos factores como la genética, la alimentación, y el tipo de entrenamiento. Por ello, es indispensable acudir con un experto antes de iniciar cualquier tipo de rutina intensa, así como tener constancia de expertos sobre el cuidado del cuerpo y de la alimentación.

Un ejemplo de constancia y motivación

Más allá de querer tener un cuerpo como el de Diana, la atleta se ha posicionado como una figura de inspiración dentro y fuera de cada competencia, demostrando que la verdadera fortaleza y belleza va más allá del físico.

