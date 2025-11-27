Humberto se lleva la victoria: Tercer medalla y tiro perfecto: El homenaje más poderoso del Exatlón al fútbol americano
La tercera medalla de la temporada llegó con un nuevo tiro perfecto que ya comienza a convertirse en una costumbre para el atleta rojo, quien logró la victoria ejecutando un lanzamiento inspirado en el fútbol americano, el deporte que ha practicado durante toda su vida y que, según sus propias palabras, lo ha llevado hasta este momento decisivo en Exatlón México.
