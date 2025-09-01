Exatlón México| Javi Márquez tiene la pasión y disciplina encendida para superar los retos

Javi Márquez, está preparado para representar a México en Exatlón CUP, aspecto que en sus palabras lo convierte en una atleta muy emocionado y contento para afrontar los duelos que se avecinan. Javi señala que la gran fortaleza de México es la unidad, pues todo el equipo es muy comprometido y se apoya mutuamente, pues además, Javi señala que será la pasión lo que defenderá el éxito del Equipo Nacional. El atleta también comentó durante la entrevista que reconoce el potencial de los competidores rivales, pero asegura que ellos también conocen y reconocen el talento, la pasión y la disciplina que tienen los atletas nacionales. Por lo que se siente entusiasmado para enfrentar los retos y salir vencedor.

