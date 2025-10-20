inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | ¿Adiós temporal?: Aristeo Cázares se despide de la novena temporada de Exatlón México tras su terrible lesión

La novena temporada de Exatlón México vivió uno de sus momentos más tristes: Aristeo Cázares tuvo que abandonar la competencia tras su fuerte lesión, dejando un vacío entre sus compañeros y fans.

El espíritu competitivo de Exatlón México se tiñó de nostalgia y emoción cuando la familia completa del reality se reunió para despedir a Aristeo Cázares. Luego del fuerte accidente en la rodilla que lo dejó fuera de los circuitos, Aristeo se vio obligado a abandonar la novena temporada para enfocarse en su recuperación. La noticia sacudió a todos los atletas, quienes, entre abrazos, palabras de aliento y lágrimas, reconocieron su entrega, disciplina y compañerismo dentro de la competencia. Rosique, la voz del Exatlón México, dedicó algunas emotivas palabras, destacando el legado del atleta como uno de los atletas más emblemáticos del programa.

