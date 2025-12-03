Debut encendido: Josué impacta al Equipo Rojo con su primera carrera en Exatlón México

La llegada de Josué al Equipo Rojo ya dio de qué hablar tras debutar con una primera carrera que impresionó tanto a sus compañeros como a sus rivales en Exatlón México. Aunque reconoció que aún no se encuentra en su mejor forma, el refuerzo aseguró sentirse agradecido por la oportunidad y comprometido a adaptarse cuanto antes, afirmando que estos días serán decisivos para entrenar más, recuperar su ritmo y demostrar por qué su incorporación promete cambiar el rumbo del Equipo Rojo en la competencia.