Debut encendido: Josué impacta al Equipo Rojo con su primera carrera en Exatlón México

El nuevo refuerzo del Equipo Rojo, Josué, tuvo un debut que sorprendió a todos, demostrando que, aunque aún no está al 100%, trae potencia y hambre de competencia.

La llegada de Josué al Equipo Rojo ya dio de qué hablar tras debutar con una primera carrera que impresionó tanto a sus compañeros como a sus rivales en Exatlón México. Aunque reconoció que aún no se encuentra en su mejor forma, el refuerzo aseguró sentirse agradecido por la oportunidad y comprometido a adaptarse cuanto antes, afirmando que estos días serán decisivos para entrenar más, recuperar su ritmo y demostrar por qué su incorporación promete cambiar el rumbo del Equipo Rojo en la competencia.

