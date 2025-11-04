Exatlón México | ¿Quién es “Mau Wou”? El mejor amigo de Mati Álvarez que llega a la novena temporada

Mauricio López, quien es más conocido como “Mau Wow” ha llegado de nuevo a la competencia ahora incorporándose al Equipo Rojo dentro de la novena temporada de Exatlón México. Originario de la Ciudad de México, Mau se ha desempeñado dentro del parkour y sorprendido a los fans del reality dentro de la tercera y cuarta temporada, en donde se dio a conocer por sus habilidades sobre los obstáculos y su entrega inagotable en cada contienda.

“Mau Wow” un refuerzo clave para la estrategia del Equipo Rojo

La llegada de Mau a la novena temporada no es solo casualidad, pues El Equipo Rojo se encuentra en un momento problemático, ya que a pesar de haber ganado contiendas, su racha de derrotas los ha mantenido en constante tensión. Ahora, con un refuerzo experimentado en sus filas, la escuadra busca darle la vuelta a la situación y aspirar dentro de la Villa 360.

Con Mau dentro de las filas del Equipo Rojo, El Equipo Azul ya sabe que tendrán un duro contrincante, con el que no solo bastará ser rápido, pues hará falta nueva coordinación, unión de equipo y sobre todo cabeza fría para enfrentarlo en cada circuito.

La tierna relación de Mau y Mati

La llegada de Mau, no sólo representa un respiro para las filas del Equipo Rojo sino también un gran momento en la vida de Mati Álvarez, pues estos comparten una fuerte amistad dentro y fuera de la competencia, como lo dejó ver Mati quien corrió a saludar a su amigo tras el anuncio de su llegada a la novena temporada. El anuncio de “Mau Wow” como refuerzo ha generado expectativa entre la audiencia. Los seguidores de Exatlón México comentan que su entrada podría marcar un nuevo capítulo de dominancia roja.