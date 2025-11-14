Exatlón México | Mejores Momentos: |Dos azules al borde del abismo: ¿Podrá el Equipo Azul empujar a un rojo al riesgo?
Dos atletas azules están al filo de la eliminación y la presión crece: ¿lograrán devolver el golpe y poner a un rojo en riesgo?
La tensión estalla en Exatlón México después de una batalla cerrada en la que El Equipo Rojo logró enviar a un segundo atleta azul al riesgo de eliminación, dejando a la escuadra celeste en una situación crítica que ya preocupa a sus seguidores, pues el domingo se perfila como uno de los más duros para ellos.
