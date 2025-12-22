inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | Mario “El Mono” Osuna habla tras la salida que sacudió al Equipo Rojo

La eliminación más reciente dejó una huella emocional profunda y el Equipo Rojo no volvió a ser el mismo.

Mario “El Mono” Osuna abrió su corazón al hablar sobre la salida de una de las mujeres del Equipo Rojo, un momento que marcó un antes y un después en la dinámica del equipo. El atleta reconoció que la despedida no solo afectó el rendimiento, sino también el ánimo y la unión entre los integrantes, dejando claro que las emociones también juegan un papel clave en la competencia. La ausencia se siente y el reto ahora es recomponerse para seguir luchando.

