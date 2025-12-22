Exatlón México | Mejores Momentos | Mario “El Mono” Osuna habla tras la salida que sacudió al Equipo Rojo

Mario “El Mono” Osuna abrió su corazón al hablar sobre la salida de una de las mujeres del Equipo Rojo, un momento que marcó un antes y un después en la dinámica del equipo. El atleta reconoció que la despedida no solo afectó el rendimiento, sino también el ánimo y la unión entre los integrantes, dejando claro que las emociones también juegan un papel clave en la competencia. La ausencia se siente y el reto ahora es recomponerse para seguir luchando.