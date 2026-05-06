Exatlón México | Mejores Momentos | Equipo Azul recarga energía en Los Cabos, pero la tensión con los Rojos sigue creciendo

El Equipo Azul vivió un momento de relajación y motivación durante su viaje a Los Cabos, donde la playa y el ambiente les ayudaron a recuperar energía para enfrentar la recta final de la competencia. Sin embargo, la tensión con el Equipo Rojo continúa presente, ya que algunos integrantes azules aseguran sentirse constantemente molestados por Mati Álvarez y Mono, situación que mantiene el ambiente cada vez más intenso entre ambos equipos.

