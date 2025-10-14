Exaatlón México | Mejores momentos | El Equipo Azul lleva al límite al Equipo Rojo: La estrategia más arriesgada de la competencia

La tensión se apodera de Exatlón México. En esta primera parte de los mejores momentos, El Equipo Azul celebra la defensa de La Villa 360, mostrando su dominio absoluto dentro de la competencia. Sin embargo, su victoria no fue casualidad: aplicaron una estrategia calculada para orillar al Equipo Rojo al límite, buscando que la presión interna quebrara su unión. Mientras los azules fortalecen su confianza, los rojos comienzan a mostrar fisuras: los errores cuestan puntos, las culpas aparecen y la convivencia se tensa más que nunca.