Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul vive su primera baja en Exatlón México y promete regresar con más fuerza

El inicio de temporada en Exatlón México trajo consigo un duro golpe de realidad para El Equipo Azul, que perdió a uno de sus integrantes en una batalla decisiva. Con rostros de frustración y autocrítica, los atletas reconocieron que la competencia apenas comienza y que deberán ajustar su estrategia para no volver a vivir una eliminación tan temprana. Mientras tanto, El Equipo Rojo celebra su triunfo y la ventaja de mantener su plantilla intacta una semana más, consolidando su confianza dentro de la arena.