Exatlón México | Mejores momentos | Tensión al límite: los “juegos” entre Aristeo y Mono Osuna encienden el caos en el Equipo Rojo

El drama dentro de Exatlón México está alcanzando su punto más intenso. Los llamados “juegos” entre Aristeo y Mono Osuna han comenzado a afectar gravemente la unión del Equipo Rojo, generando reproches, miradas incómodas y una tensión que amenaza con romper la estrategia del grupo. Mientras tanto, en el otro extremo, El Equipo Azul disfruta de su experiencia fuera de las fronteras del reality, donde la adrenalina se mezcló con el peligro: un accidente casi fatal marcó su vivencia, recordando que en Exatlón México no hay descanso ni fuera de la competencia.