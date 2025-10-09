inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores momentos | Tensión al límite: los “juegos” entre Aristeo y Mono Osuna encienden el caos en el Equipo Rojo

Los ánimos arden en Exatlón México. Mientras el Equipo Rojo vive una crisis interna provocada por los “juegos” entre Aristeo y Mono Osuna, el Equipo Azul celebra su experiencia fuera del campamento… aunque un accidente inesperado casi cambia todo.

El drama dentro de Exatlón México está alcanzando su punto más intenso. Los llamados “juegos” entre Aristeo y Mono Osuna han comenzado a afectar gravemente la unión del Equipo Rojo, generando reproches, miradas incómodas y una tensión que amenaza con romper la estrategia del grupo. Mientras tanto, en el otro extremo, El Equipo Azul disfruta de su experiencia fuera de las fronteras del reality, donde la adrenalina se mezcló con el peligro: un accidente casi fatal marcó su vivencia, recordando que en Exatlón México no hay descanso ni fuera de la competencia.

