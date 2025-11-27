Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Se cae el dominio azul? Los Rojos amenazan con arrebatar la Villa 360 en un duelo decisivo
La Villa 360 vuelve a encender la guerra entre Rojos y Azules, y ambos equipos llegan al límite en un duelo que podría cambiar por completo el rumbo de la semana.
El ambiente en Exatlón México se encuentra al rojo vivo mientras la escuadra azul enfrenta una creciente tensión al intentar frenar el avance imparable de los rojos, quienes saben que otra noche en La Barraca Metálica podría ser el punto de quiebre para liberar toda su frustración en la pista, especialmente ahora que La Villa 360 está cada vez más cerca y ambos equipos reconocen que este juego es decisivo no solo para el ánimo colectivo, sino también para mantener el dominio semanal,
Galerías y Notas Azteca UNO