Exatlón México | Mejores Momentos | “Cualquiera puede irse”: Ernesto rompe el silencio tras caer en la Zona de Peligro
La tensión explota en Exatlón México: Ernesto reconoce que en esta temporada nadie está a salvo y que “cualquiera puede irse”.
La presión aumentó dentro de Exatlón México luego de un enfrentamiento cardíaco que dejó al Equipo Azul con uno de sus hombres en riesgo. Ernesto, figura destacada de la competencia, reconoció con firmeza que en esta novena temporada “cualquiera puede irse”, sin importar la experiencia o los logros previos. Tras un duelo cerrado, el atleta se encontró en la temida Zona de Peligro junto a Mono Osuna y José, un veterano de mil batallas y un novato que busca dejar huella
