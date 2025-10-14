Exatlón México | Mejores momentos | El Equipo Azul celebra su victoria, pero sabe que dentro de la competencia todo puede cambiar en segundo

La tensión y la euforia se mezclan en Exatlón México. Tras una jornada intensa, El Equipo Azul demuestra que la confianza puede ser su mejor aliada y celebra una victoria que podría marcar el regreso de su racha ganadora. No obstante, dentro del Exatlón México nada está escrito. Los atletas saben que cada punto ganado puede perderse al siguiente circuito y que el riesgo de abandonar la competencia es más real que nunca.