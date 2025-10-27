Exatlón México | Mejores momentos 2 | ¿Renace el Equipo Azul? La vida extra podría cambiar el rumbo de la competencia

En Exatlón México, las emociones no dan tregua y la rivalidad entre rojos y azules alcanza un nuevo nivel. El Equipo Azul ha logrado conseguir una vida extra, y con ello, una chispa de esperanza para revertir su mala racha. No obstante, el triunfo vino acompañado de tensiones: tras un enfrentamiento verbal, los Azules enviaron un mensaje claro a sus rivales “con las niñas no”, marcando un punto de inflexión en la convivencia entre ambos equipos