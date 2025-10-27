Exatlón México | Mejores momentos 2 | ¿Renace el Equipo Azul? La vida extra podría cambiar el rumbo de la competencia
El Equipo Azul tiene una nueva oportunidad de brillar. Con una vida extra en sus manos, los atletas planean escribir un nuevo capítulo en Exatlón México.
En Exatlón México, las emociones no dan tregua y la rivalidad entre rojos y azules alcanza un nuevo nivel. El Equipo Azul ha logrado conseguir una vida extra, y con ello, una chispa de esperanza para revertir su mala racha. No obstante, el triunfo vino acompañado de tensiones: tras un enfrentamiento verbal, los Azules enviaron un mensaje claro a sus rivales “con las niñas no”, marcando un punto de inflexión en la convivencia entre ambos equipos
