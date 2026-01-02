inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Mejores Momentos | “Hicimos algo épico”: Evelyn celebra un récord histórico y sacude la novena temporada

Una marca histórica sacude la competencia mientras un equipo celebra y el otro enfrenta incertidumbre y silencio.

Videos,
Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

Evelyn destacó que el equipo logró algo nunca antes visto en Exatlón México, al conquistar cinco supervivencias consecutivas, una hazaña que eleva la moral y refuerza la unión del grupo, mientras del lado contrario los ánimos se muestran decaídos y Mati pide no pensar de más y esperar, generando preocupación en el Equipo Rojo, que resiente la ausencia de una de sus piezas clave en un momento decisivo de la competencia.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos