Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul va con todo y quieren llevar a más rojas al riesgo de eliminación

En la última batalla entre el Equipo Azul y el Equipo Rojo, los azules pelearon con fuerza pero, aun así, terminaron reuniéndose al final para darse ánimos antes del próximo reto de supervivencia. Entre bromas y complicidad, comentaban que esperan que esta vez sea una mujer quien logre entrar al duelo, mientras algunos expresan su deseo de que Edna sea la próxima en abandonar Exatlón México.