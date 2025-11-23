inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul va con todo y quieren llevar a más rojas al riesgo de eliminación

Una competencia intensa deja al Equipo Azul reflexionando, animándose para lo que viene y confiando en que el próximo duelo lo enfrente solo una mujer.

Redacción Azteca UNO
Exatlón México
En la última batalla entre el Equipo Azul y el Equipo Rojo, los azules pelearon con fuerza pero, aun así, terminaron reuniéndose al final para darse ánimos antes del próximo reto de supervivencia. Entre bromas y complicidad, comentaban que esperan que esta vez sea una mujer quien logre entrar al duelo, mientras algunos expresan su deseo de que Edna sea la próxima en abandonar Exatlón México.

Mejores Momentos
