¡Sin ataduras! ‘Totto’ Camacho presenta su nuevo libro enfocado a superar duelos

¿Realmente se puede vivir sin ataduras? ¿Es posible liberarse de las pérdidas? El multifacético Antonio ‘Totto’ Camacho nos acompañó para platicar todos los detalles de su nuevo libro Sin Ataduras, una experiencia personal que nace tras perder a su hermano. No pierdas detalle de todo lo que platicó con Pedro Prieto Sin Tanto Rollo.